Brytyjska gospodarka odbudowuje się powoli

W sierpniu dominujący w Wielkiej Brytanii sektor usług odnotował wzrost o 2,4 proc., po lipcowej zwyżce o 5,9 proc. Rozwój tej gałęzi gospodarki został w 70 proc. napędzony przez branżę spożywczą, co przypisuje się wprowadzeniu programu „Eat Out to Help Out", dzięki któremu przez cały sierpień od poniedziałku do środy można było zjeść w restauracjach ze zniżką 50 proc. Jednocześnie nie szkodziło to budżetowi lokali, ponieważ kwota obniżki była zwracana przez rząd.