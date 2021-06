Gospodarka USA nigdy nie wróci do normy sprzed pandemii

Stworzony przez CNN Business i Moody's Analytics indeks Back-to-Normal osiągnął 18 czerwca poziom 93 procent. To rekordowo wysoki poziom wskaźnika mierzącego, jak szybko gospodarka USA wraca do normy po kryzysie wywołanym przez pandemię Covid-19.

Wymyślony przez analityków agencji Moody's i CNN indeks składa się z 37 wskaźników ogólnokrajowych i siedmiu stanowych śledzących takie rzeczy, jak poziom kredytów konsumenckich, zgłoszenia po świadczenia dla bezrobotnych, oferty pracy czy krajowe podróże lotnicze i obłożenie hoteli. Osiągnięty w piątek 18 czerwca poziom wskazuje, że Stany Zjednoczone zbliżają się do normalności, ale analitycy uważają, że ostatnia mila będzie ciężka, a pełny powrót do normalności sprzed pandemii nie będzie możliwy.

Pandemia zmieniła bowiem niektóre podstawy gospodarki na tyle, że może to nie być możliwe. Przykładowo, wiele osób nadal pracuje z domu i może to de facto robić w nieskończoność. Firmy są podzielone – jedne (np. Goldman Sachs czy Morgan Stanley) nakazują powrót do biur, inne dostosowują się do pracowników wolących pracę z domu, a jeszcze inne entuzjastycznie wręcz witają model pracy „chałupniczej" i patrzą z optymizmem na potencjalne oszczędności związane z rezygnacją z wynajmu powierzchni biurowej.

Zmianie uległo też podróżowanie po USA. O ile Amerykanie entuzjastycznie wracają do podróży turystycznych czy w celach rodzinnych, o tyle Moody's Analytics nie wierzy, że do dawnej normy wrócą podróże służbowe. A to właśnie sektor biznesowy był dla przewoźników lukratywnym i istotnym klientem. Zmniejszenie liczby podróży w celach biznesowych wpłynie, zdaniem analityków, na popyt na usługi przewoźników, a tym samym na popyt na ropę. Wpłynie to też na zapotrzebowanie na nowe samoloty, co raczej nie jest dobrą wiadomością dla koncernów produkujących samoloty.