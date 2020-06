Najczarniejsze scenariusze tracą na aktualności

Wskaźnik Sentix, który jest wyrazem zaufania inwestorów do gospodarki strefy euro, wzrósł w czerwcu do –24,8 pkt z –41,8 pkt w maju. Jego składowa wyrażająca oceny bieżącej sytuacji po raz pierwszy w tym roku wzrosła, ale pozostała na bardzo niskim poziomie –61,5 pkt. Jednocześnie składowa wyrażająca oczekiwania inwestorów podskoczyła z –3 do +21,8 pkt. Poprzednio tak wysoko była jesienią 2017 r.

