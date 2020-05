Goldman: ujemne stopy w USA po drugiej fali zakażeń

– Wiem, że są fani takiej polityki, ale teraz nie jest to coś, co rozważamy. Mamy dobry zestaw narzędzi i będziemy właśnie jego używać – stwierdził wczoraj Powell.

Według Zacha Pandla, analityka z Goldman Sachs, kolejny duży cios w amerykańską gospodarkę może jednak skłonić decydentów do wprowadzenia niespotykanych do tej pory w USA rozwiązań. Tym ciosem może być druga fala zachorowań. Jednym z rozwiązań z pewnością mogą być ujemne stopy procentowe. Nawet w obecnej sytuacji Donald Trump nawołuje Fed to obniżenia stóp. Kilka dni temu napisał na Twitterze, że USA powinny „zaakceptować dar negatywnych stóp, jeśli inne kraje już to robią".