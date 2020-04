Zamrożenie powoduje aż 2,2 mld zł strat dziennie

– Według naszych analiz spadek aktywności gospodarczej na skutek wprowadzonych restrykcji to PKB mniejsze o prawie 2,2 mld zł dziennie (0,1 proc.), ok. 15 mld zł tygodniowo (0,6 proc.) i ok. 65 mld zł miesięcznie (2,7 proc.) – wylicza Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP. – Oznacza to, że gdyby ograniczenia w obecnym kształcie utrzymały się do końca maja, to skumulowane straty wyniosłyby 165 mld zł. Jeśli zaś do końca tego roku, ubytek w PKB sięgnąłby 33 proc. – podkreśla główny ekonomista FPP.