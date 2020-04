MFW: Połowa świata chce pożyczki

– To sytuacja nadzwyczajna jak nigdy dotąd. Nie doszło do niej z powodu złych rządów czy pomyłek. Dlatego udostępniamy fundusze bardzo szybko – powiedziała Kristalina Georgieva w wywiadzie dla CNBC.

Dodała, że MFW jest gotowy do użycia pełnego zestawu narzędzi, aby wspierać potrzebujące kraje. – Wszystko jest na stole, jeśli chodzi o środki, jakie możemy podjąć – powiedziała Georgieva i zachęciła banki centralne do wydawania jak najwięcej pieniędzy na ratowanie gospodarek. Fundusz już wcześniej zadeklarował, że jest gotowy, by zmobilizować swoje możliwości pożyczkowe warte 1 bln USD, by pomóc narodom dotkniętym pandemią koronawirusa.