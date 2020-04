Koszty pandemii mogą sięgnąć 4,1 bln dolarów

Analitycy ADB kreślą też również nieco bardziej optymistyczny scenariusz. Ich zdaniem, jeśli pandemia zostanie stosunkowo szybko opanowana, to jej koszt dla gospodarki globalnej sięgnie 2 bln dolarów, czyli nieco więcej niż nominalny PKB Włoch.

Bank spodziewa się, że 36 proc. kosztów pandemii poniosą rozwijające się kraje Azji, do których zalicza też Chiny. Obciął swoją prognozę wzrostu gospodarczego dla krajów azjatyckich na 2020 r. z 5,5 proc. do 2,2 proc. Prognoza dla Chin została obniżona z 6 proc. do 2,3 proc.