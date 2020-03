Przetargi złagodzą kryzys, o ile nie padną jego ofiarą

Wart setki miliardów złotych rocznie rynek zamówień publicznych mógłby teraz zyskać na znaczeniu jako koło zamachowe dla gospodarki, ale barierą jest pogarszająca się płynność finansowa firm.

We wtorek 31 marca upływa termin składania ofert w największym przetargu w branży gier liczbowych i loterii pieniężnych w Europie – na wybór dostawcy platformy loteryjnej i sprzętu dla Totalizatora Sportowego. W przetargu ogłoszonym w grudniu 2019 r. i wycenianym na ok. miliard złotych termin składania ofert był już kilkakrotnie przesuwany (pierwotnie miało to nastąpić 17 lutego). Poniżej dalsza część artykułu

Tym razem jednak, jak zapewnia biuro prasowe spółki, kolejnego przesunięcia terminu nie będzie. – Spokojnie czekamy na zakończenie pierwszego etapu postępowania, które nastąpi 31 marca – twierdzi Aida Bella, rzeczniczka prasowa TS. Jak dodaje, potencjalni oferenci są w stałym kontakcie ze spółką i zgłaszają np. prośby związane z uproszczeniem procedur formalnych. – Wsłuchujemy się w te prośby i mamy zamiar umożliwić oferentom bezpieczną metodę składania ofert drogą elektroniczną – dodaje Bella.

Firmie, która w poniedziałek ogłosiła, że będzie przekazywać 10 proc. ze sprzedaży produktów Lotto online na walkę z koronawirusem, w listopadzie 2021 r. kończy się umowa z dotychczasowym wieloletnim dostawcą kompleksowej usługi systemowej, firmą IGT.

Zamówień przybywa Z udostępnionych „Rzeczpospolitej" danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że z końcem marca upływa termin składania ofert w 869 postępowaniach, w kwietniu zaś – aż w 2253. Może to być efekt przesunięcia części terminów składania ofert z marca na kwiecień, ale jak twierdzi Michał Trybusz, rzecznik UZP, głównym powodem są nowe postępowania, ogłaszane m.in. przez urzędy.

Rzecznik UZP podkreśla, że obecnie, gdy przedsiębiorcy znajdują się w bardzo trudnym położeniu, każdy kontrakt – zwłaszcza publiczny, gdzie jest większa pewność otrzymania płatności – może być istotnym czynnikiem gwarantującym ciągłość działania firm. – Pozbawienie wykonawców możliwości składania ofert i uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mogłoby jeszcze wzmocnić negatywne skutki ekonomiczne epidemii – zaznacza Trybusz, przypominając niedawny komunikat UZP, że w obecnej sytuacji można przeprowadzać transmisje online z otwarcia ofert. Jak ocenia Maciej Maciejewski, radca w Kancelarii Zamówień Publicznych, na przesunięcie terminów i wydłużenie postępowań wpływa jednak zawieszenie od połowy marca liczby rozpraw Krajowe Izby Odwoławczej. Co prawda odwołania są przyjmowane, ale termin ich rozpatrzenia będzie dłuższy. To zaś może skłonić część zamawiających do przesunięcia terminu składania ofert, jeśli obawiają się ryzyka przegranej w postępowaniu odwoławczym.

Czarne chmury Andrzej Kubisiak, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zwraca uwagę, że w czasach kryzysu szeroko rozumiane państwo ma do odegrania ogromną pozytywną rolę jako stabilny płatnik, który może pobudzać gospodarkę, pomagając łagodzić problem zatorów płatniczych. Tyle że nad tym ważnym dla gospodarki rynkiem wiszą teraz czarne chmury. – Rynek już siada: na razie na etapie wykonawczym, ale wkrótce czeka nas załamanie na etapie zamówień – ocenia Łukasz Bernatowicz, ekspert ds. zamówień publicznych Business Centre Club. Według niego problemy z realizacją zamówień mają już nie tylko dostawcy do szpitali, ale także budownictwo, największa branża z zamówieniami publicznymi. Fronty robót zatrzymują się, bo całe ekipy trafiają na kwarantannę.

– Mamy sygnały, że firmy boją się składać oferty w zamówieniach na środki higieniczne, gdyż nie wiedzą, czy będą w stanie je zrealizować – twierdzi Maciej Maciejewski. Jak dodaje, duża niepewność sprawia też, że sporo postępowań jest teraz wstrzymywanych już na etapie ogłaszania.

– Dobrze przynajmniej, że zdjęto z zamawiającego obowiązek nakładania kar na wykonawcę zalegającego z terminami, bo dzisiaj terminy wykonania wszędzie zaczynają się przesuwać – twierdzi Bernatowicz. Ostrzega jednak, że wkrótce rynek zamówień publicznych może zostać zablokowany przez brak albo zbyt małą liczbę oferentów w przetargach, bo w obecnych warunkach firmy mogą mieć problemy z przygotowaniem ofert, a konkretnie z zebraniem potrzebnych do nich dokumentów. Dlatego BCC apeluje, by w ramach tarczy antykryzysowej znieść w przetargach obowiązek przedkładania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami na ZUS i podatkami.