Mniej bankructw we Francji, ale firmy nadal mają pomoc

W warunkach narastającej czwartej fali zachorowań na koronawirusa wariant Delta władze postanowiły utrzymać pomoc firmom, które w dalszym ciągu są w trudnej sytuacji, co uchroni ich od bankructwa — pisze dziennik „La Tribune”. W lipcu ogłosiło upadłość 1768 podmiotów, 2,5 razy mniej niż w lipcu 2019, przed kryzysem sanitarnym — podał bank centralny. W ostatnich 12 miesiącach do lipca liczba bankrutów zmalała do 27 896 — wynika ze wstępnych danych. Jest to spadek o 27,6 proc. i o 47,9 proc. wobec ostatniego roku przed pandemią.

