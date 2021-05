Morawiecki o „Polskim Ładzie” PiS: Nie czuję się Robin Hoodem Fotorzepa, Jakub Czermiński

Bogaci ludzie korzystają z naszych dróg, chodników, szkół, służby zdrowia, czyli z infrastruktury budowanej przez całe społeczeństwo i często jest tak, że nie łożą na to odpowiednio do swoich zarobków. To nieuczciwe - stwierdził premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z „Wprost”.