Duże zmiany w KPO, nie wszyscy są zadowoleni

Nieformalnie, bo jak wyjaśniał Buda, Komisja wydłużyła termin na zakończenie prac (w odpowiedzi na prośbę kilku krajów), jeszcze o dwa tygodnie. – Ten dodatkowy czas to szansa na dyskusje i dialog techniczny z Komisją. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego będzie posiadał mandat do korekt w dokumencie, wynikających z dialogu technicznego - wyjaśniał Buda.

Jeszcze większe zmiany dotyczącą wykorzystania części pożyczkowej Funduszu, co w ogóle nie było uwzględniane w pierwszej wersji KPO. W nowym projekcie rozdysponowano w sumie ok. 10 mld euro. W tym na zielone budownictwo wielorodzinne (1,2 mld euro), na wsparcie rozwoju morskich farm wiatrowych (3,2 mld euro), cyfrowe rozwiązania (700 mln euro), gospodarkę wodną (670 mln euro), transport szynowy w miastach (200 mln euro) czy zakupu pasażerskiego taboru kolejowego szczebla regionalnego (500 mln euro).

Jak wylicza resort, najważniejsze zmiany w części grantowej to zwiększenie puli na inwestycje dla firm najbardziej poszkodowanych przez kryzys pandemiczny z 300 mln euro na 500 mln euro, na rolnictwo (na sektor przetwórstwa rolno-spożywczym) z 500 mln euro do 1,2 mld euro, na wsparcie i modernizację placówek leczniczych do 2,1 mld euro, z czego 700 mln euro ma trafić na wsparcie szpitali powiatowych.

Resort zaznacza, że wprowadzono też zmiany dotyczące systemu wdrażania KPO. Rozszerzono skład Komitetu KPO o przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, związków zawodowych, branżowych. Opisano rolę samorządu terytorialnego w systemie realizacji KPO.

Związek Miast Polskich na piątkowej konferencji podkreślał jednak, że nie może pozytywnie zaopiniować poprawionej wersji KPO i rekomenduje dalsze prace nad dokumentem. Miasta wytykają, że do samorządów ma trafić 10,7 mld euro, czyli niecałe 30 proc., z czego większość to pożyczki. Za to instytucje rządowe mają dostać prawie 14 mld euro (38,9 proc.), z czego większość to granty.

- Chcielibyśmy, by proporcje między dotacjami i środkami zwrotnymi zostały wyrównane w puli dla samorządu i w puli dla sektora rządowego – mówił Zygmunt Frankiewicz, senator i prezes Związku Miast Polskich. Związek postuluje też o precyzyjne zapisy dotyczące roli i kompetencji samorządów w podziale i wdrażaniu środków z KPO. Na razie zapisy w tym względzie są mgliste i niejasne - uważa ZMP.