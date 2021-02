USA chcą znów współpracować z G7 w ratowaniu gospodarki

Włoski minister gospodarki Roberto Gualtieri stwierdził, że grupa pragnie kontynuować skoordynowane działania wspierające gospodarkę. „Wycofanie się z polityki wspierania jest przedwczesne” — napisał na Twitterze. Wielka Brytania stwierdziła, że przedstawiciele G7 zgodzili się też, iż postęp w wypracowaniu „międzynarodowego rozwiązania wyzwań podatkowych gospodarki cyfrowej” jest zasadniczym priorytetem. Londyn zaapelował do członków G7 o uzgodnienie do połowy 2021 r. wspólnego stanowiska wobec opodatkowania gigantów internetowych, do terminu uzgodnionego przez większą grupę krajów z G20 - pisze Reuter.