UBS: w USA nie będzie koronawirusa za pół roku

Najnowsze odkrycia dotyczące szczepionek na koronawirusa poprawiły perspektywy gospodarki USA, a ekonomiści z UBS poprawili swoje prognozy PKB dla tego kraju. Pfizer i BioNTech ogłosiły w poniedziałek, że ich szczepionka Covid-19 była w ponad 90 proc. skuteczna w zapobieganiu chorobie zakaźnej. Ogłoszenie to podsyciło optymizm, że pandemia może się skończyć raczej wcześniej niż później, napędzając globalne rynki akcji. UBS pierwotnie oszacował, że liczba zakażeń koronawirusem w USA zbliży się do zera do końca 2021 roku, ale wiadomości o szczepionkach skłoniły bank do przesunięcia tej prognozy o sześć miesięcy.

„Może dojść do sytuacji, w której zgłoszone przypadki Covid w Stanach Zjednoczonych spadną bardzo blisko zera w drugim kwartale przyszłego roku. Ta sześciomiesięczna różnica oznacza dodatkowy 1 do 1,25 punktu procentowego wzrostu PKB w przyszłym roku ”- powiedział w czwartek w CNBC Seth Carpenter, główny ekonomista ds. USA w UBS.

Dodał, że wiadomości o szczepionkach „były bardzo zachęcające”, ponieważ wskaźnik skuteczności okazał się znacznie wyższy niż przewidywali analitycy.

Stany Zjednoczone doświadczyły ponad 10 milionów przypadków Covid-19 od początku pandemii. Kraj ten odnotował w tym tygodniu rekordy pod względem hospitalizacji i infekcji koronawirusem, z 153 496 przypadkami w czwartek, według John Hopkins University.

Dzieje się tak, gdy narastają spekulacje na temat tego, czy gospodarka USA zostanie ponownie zamknięta. Doradca prezydenta elekta Joe Bidena powiedział, że zamknięcie biznesów na cztery do sześciu tygodni może pomóc w zmniejszeniu liczby infekcji i zapewnieniu gospodarce właściwej drogi do czasu zatwierdzenia i dystrybucji szczepionki. W czwartek burmistrz Chicago Lori Lightfoot poprosił mieszkańców, aby anulowali plany Święta Dziękczynienia i pozostali w domu, gdy liczba przypadków Covid rośnie.

Te wypowiedzi różnią się od ostrożności prezentowanej przez ekspertów, takich jak doradca ds. Koronawirusa Białego Domu, dr Anthony Fauci. Ostrzegł w czwartek, że szczepionka może nie wystarczyć, aby zwalczyć chorobę. „Wątpię, czy zamierzamy to wykorzenić. Myślę, że musimy zaplanować, że jest to coś, czego możemy potrzebować, aby utrzymać kontrolę w sposób chroniczny. Może to być coś, co stanie się endemiczne, na co musimy po prostu uważać – powiedział.

Wyniki gospodarki USA w 2021 r. będą również zależały od ilości bodźców fiskalnych, które zostaną zastosowane. W tej chwili istnieje spora niepewność co do tego, jakie będzie poparcie, gdy Stany Zjednoczone uporają się z wyborami prezydenckimi. Carpenter uważa, że ??amerykańscy decydenci rozczarują rynki, zapewniając niższy niż oczekiwano pakiet wsparcia.

„Właściwie jesteśmy trochę pesymistyczni w stosunku do sytuacji na rynku, więc zapisaliśmy pakiet około 450 miliardów dolarów, który pojawi się w pierwszym kwartale przyszłego roku” - powiedział dodając, że na podstawie rozmów z klientami uważa, że rynki spodziewają się rundy bodźca podobnego do pierwszego, o łącznej wartości 1 biliona dolarów. UBS zakłada, że ??Senat pozostanie zdominowany przez republikanów. Gdyby składał się w większości z demokratów, bank uważa, że ??bodziec mógłby być dwukrotnie większy, ale nadal poniżej 1 biliona dolarów.