Kasandra zmienia zdanie. Recesja na świecie będzie płytsza

Nowe prognozy OECD, opublikowane w środę, sugerują, że globalny PKB zmaleje w tym roku o 4,5 proc., zamiast o 6 proc., jak paryska organizacja sądziła w czerwcu i to przy założeniu, że pandemia nie będzie miała drugiej fali. W pesymistycznym scenariuszu OECD liczyła się ze spadkiem globalnego PKB o 7,6 proc.

W czerwcu OECD wzbudziła spore poruszenie nad Wisłą przewidując, że Polska gospodarka skurczy się w 2020 r. o ponad 7 proc. Już wtedy inni ekonomiści zgodnie oceniali, że to prognozy zbyt pesymistyczne. W nowym raporcie OECD nie przedstawiła jednak zrewidowanych prognoz dla Polski.

Paryska organizacja podkreśla, że jej obecne przewidywania są mocno niepewne. Opierają się na założeniu, że lokalne ogniska Covid-19 nie będą wymagały zamykania całych gospodarek, jak to było wiosną br. Jednocześnie OECD założyła, że szczepionki, które mogłyby skutecznie pandemię zdławić, będą dostępne dopiero pod koniec 2021 r.

OECD apeluje do rządów i banków centralnych, aby utrzymały wsparcie dla gospodarek. Ekspansywna polityka fiskalna oraz pieniężną będą według ekonomistów tej organizacji potrzebne także w 2021 r., aby podtrzymać ożywienie w światowej gospodarce. „Należy uniknąć przedwczesnego zacieśniania polityki fiskalnej w okresie, gdy gospodarki wciąż są wrażliwe” – napisali. Ekonomiści z OECD podkreślają jednak, że konieczne mogą jednak być modyfikacje niektórych programów antykryzysowych, np. podtrzymujących zatrudnienie. Chodzi o to, aby nie paraliżować realokacji czynników produkcji, co na dłuższą metę byłoby dla gospodarki szkodliwe.