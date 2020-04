Ukraina liczy na MFW. Chce co najmniej 8 mld dol. kredytu

- Te 10 miliardów już widzę. Do tego codziennie rozmawiam z liderami z takich państwa jak ZEA, Azerbejdżan, Kanada, Niemcy, USA. Będziemy mieć więcej pieniędzy, czy to w formie pomocy humanitarnej, czy to w formie ulgowych kredytów, wszystko zależy od sygnału, jaki te kraje dostaną. Co to za sygnał? To podpisane memorandum z MFW, to dowód zaufana w stosunku do Ukrainy - mówił w weekend prezydent na forum parlamentu.

W grudniu 2019 r. Ukraina i MFW osiągnęły porozumienie w sprawę kredytu na 65 mld dol. Na trzy lata. Ostateczną decyzję o nowym programie pomocowym ma zatwierdzić rada Dyrektorów MFW, ale jak informuje agencja Unian, dokładna data posiedzenia nie została jeszcze ustalona.

W końca marca MFW informował o postępach w negocjacjach z Ukrainą. Wtedy fundusz czekał już tylko na dwie ustawy - o regulacjach bankowych i o ziemi rolnej.