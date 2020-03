Śmierć ministra finansów Hesji. „Bardzo się martwił“

Jego śmierć ma najprawdopodobniej związek z pandemią koronawirusa i jej ekonomicznymi skutkami – powiedział w niedzielę premier Hesji Volker Bouffier. – Przypuszczamy, że bardzo się niepokoił – przyznał Bouffier. Troski te przytłoczyły go. – Najwyraźniej nie widział wyjścia, był zdesperowany i odszedł od nas – dodał.

Pomoc w koronakryzysie

Chadecki polityk uchodził za następcę Bouffiera na stanowisku szefa rządu Hesji. Kilka dni przed śmiercią wniósł do landtagu Hesji o dodatkowy budżet w wysokości 2 miliardów euro, który w związku z koronakryzysem ma zapewnić pomoc przede wszystkim dla firm i samozatrudnionych.

Bouffier powiedział, że minister do samego końca pracował nad tym wielkim wyzwaniem. Bardzo się martwił, zwłaszcza tym, czy uda się spełnić wielkie oczekiwania społeczeństwa co do pomocy finansowej.

Jego śmierć „wstrząsa nami, wstrząsa mną” – przyznał premier. Podkreślił, że Schaefer zasłużył się dla Hesji w najwyższym stopniu.