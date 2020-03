Co będzie w amerykańskim pakiecie fiskalnym?

O ile administracja Trumpa myślała o wysłaniu każdemu dorosłemu obywatelowi USA czeku na 2000 dol., to plan McConnella przewiduje czeki na 1200 dol., ale nie dla wszystkich. Osoby, które zapłaciły w zeszłym roku mniej niż 1200 dol. podatków dostaną 600 dol. wsparcia. Mniejsze wsparcie dotrze również do osób zarabiających powyżej 75 tys. dol. rocznie, a zarabiający powyżej 99 tys. dol. rocznie nie dostaną tego zasiłku. Rząd przyzna za to bezzwrotne granty spółkom na zapłacenie czynszu i opłacenie pracowników. Pieniądze te nie będą mogły zostać wykorzystane np. na podwyżki wynagrodzeń dla szefów. Duże spółki dostaną preferencyjne pożyczki.

Sekretarz skarbu Steven Mnuchin negocjował już z Kongresem pierwszą fazę pakietu pomocowego, wartą 105 mld dol. Teraz McConnell będzie rozmawiał z Białym Domem o drugiej fazie, a później do negocjacji zostaną włączeni przywódcy demokratów z Kongresu. Prezydent Trump deklaruje, że jest gotów poprzeć ustawę, która zakaże spółkom wykorzystywać pomocy finansowej do przeprowadzania skupu akcji własnych. Trump deklaruje też, że USA mogą pomóc ustabilizować ceny ropy, skupując 30 mln baryłek surowca, by zapełnić swoją rezerwę strategiczną. Prezydent zasugerował, że może również dokonać interwencji dyplomatycznej, by skłonić Arabię Saudyjską do ograniczenia produkcji.