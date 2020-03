USA: Pakiet stymulacyjny znów zablokowany w Senacie

Nie udało się zebrać 60 głosów wymaganych do przepchnięcia projektu do dalszych prac. Blokada jest wynikiem działań demokratów, którzy domagają się zmian w pakiecie stymulacyjnym, tak by zawierał ostrzejsze kryteria przyznawania pomocy finansowym korporacjom a jednocześnie, by znalazło się w nim większe wsparcie dla bezrobotnych.

- Nasz kraj płonie, a wasza strona chce grać w polityczne gry. Nadszedł czas, byśmy załatwili tę sprawę. Amerykanie oczekują, że będziemy działać. Oni potrzebują akcji. Musimy to zrobić dla narodu amerykańskiego - skomentował zachowanie demokratów republikański senator John Thune.