USA: Jest porozumienie w sprawie pakietu stymulacyjnego

- Pracujemy nad tym, by przyjąć największy i najśmielszy pakiet pomocy finansowej w historii USA - powiedział prezydent Donald Trump.

Ustawa musi jeszcze zostać przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Izba ta jest kontrolowana przez demokratów, a to oznacza, że w projekcie ustawy może się znaleźć dużo poprawek. Po zakończeniu procesu legislacyjnego w Kongresie trafi do Białego Domu, do podpisu prezydenta.

Informacje o porozumieniu w sprawie amerykańskiego pakietu stymulacyjnego przyczyniły się w środę do kontynuacji zwyżek na giełdach azjatyckich. Japoński indeks Nikkei 225 wzrósł aż o ponad 8 proc., a koreański KOSPI zyskał 5,5 proc.