Wyważony początek na GPW

Po świetnej sesji w Stanach Zjednoczonych, gdzie S&P500 oraz Dow Jones zyskały po ponad 6 proc., a także bardzo udanej sesji w Azji, indeksy w Europie zaczynają dzień głównie na zielono. Szczególnie słaby jest DAX, gdzie zniżka zbliża się do 2 proc. WIG20 wystartował na zielono, czym podjął próbę wyjścia nad poziom 1500 pkt. W razie pozytywnego rozwoju sytuacji mielibyśmy powrót do poziomów z poprzedniego piątku. Wówczas na wykresie powstała świeca spadającej gwiazdy, a WIG20 na początku tego tygodnia cofnął się aż 100 pkt niżej. W związku z dzisiejszymi nastrojami na głównych rynkach w Europie może być jednak trudno utrzymać poziom 1500 pt na WIG20. W gronie dużych spółek liderem jest Lotos, gdzie zwyżka zbliża się do 5 proc. Mocne jest jeszcze Pekao. Na dole tabeli mamy LPP, Orange oraz Tauron.

