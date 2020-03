Silne zwyżki na Wall Street. Pakiet za 1 bln dolarów cieszy rynki

Spodobał się im również pakiet stymulacyjny zaproponowany przez Stevena Mnuchina, sekretarza skarbu USA. Będzie on opiewał aż na 1 bln dolarów - o ile oczywiście zostanie przyjęty przez Kongres.

- Rząd poważnie myśli o wysyłaniu czeków Amerykanom - powiedział Mnuchin. Z jego zapowiedzi wynika, że w pakiecie znajdą się m.in. odroczenia spłaty podatków opiewające łącznie na 300 mld dolarów. Spółki będą mogły odroczyć spłatę do 10 mln dolarów a osoby fizyczne do 1 mln dolarów. Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich przekroczyła we wtorek wieczorem 1 proc. W zeszłym tygodniu zeszła ona aż od 0,34 proc.