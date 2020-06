Czerwony poranek na giełdach. Druga fala koronawirusa straszy

Kwadrans po rozpoczęciu notowań indeks WIG20 notowany zjechał ponad 2 proc. pod kreskę. Krajowe Indeksy spadają w ślad za zagranicznymi parkietami, gdzie we poniedziałkowy poranek zdecydowanie więcej do powiedzenia mają sprzedający. Fala wyprzedaży objęła w pierwszej kolejności azjatyckie parkiety, by potem dotrzeć do Europy. Kolor czerwony można dostrzec zarówno na zachodnioeuropejskich giełdach, jak i rynkach z naszego regionu. Najmniej powodów do zadowolenia mają gracze handlujący na największych parkietach, gdzie główne indeksy zanurkowały o ponad 2 proc. Ochłodzenie nastrojów wśród inwestorów to w dużej mierze efekt obaw związanych z drugą falą koronawirusa na świecie. Nie brakuje miejsc, gdzie sytuacja jest wciąż daleka od stabilizacji, a nawet się pogorszyła w ostatnich dniach.

