Budżet UE i fundusz odbudowy coraz bliżej

To tzw. koperta narodowa – pieniądze, które na pewno trafią do polskich odbiorców. Oprócz tego będziemy mogli korzystać z funduszy (rekordowe 27 mld euro) na badania i rozwój oraz Erasmusa.

Pierwsze pieniądze z nowego budżetu zaczną płynąć już w styczniu – dla rolników, na badania naukowe czy właśnie na wymianę studencką. Od początku roku ruszą też transfery środków na politykę spójności, ale na razie na finansowanie projektów zatwierdzonych i rozpoczętych przed końcem 2020 r. Z obecnego budżetu 2014–2020 do opłacenia są jeszcze rachunki o wartości do 45 proc. całej polityki spójności. Na przykład Polska dostanie na to w 2021 r. 13 mld euro. I będzie mogła przedstawiać stare rachunki jeszcze do końca 2023 r.

Czytaj także: Polska musi ratyfikować fundusz odbudowy