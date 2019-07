Partnerstwo publiczno-prywatne pozwoli samorządom zaoszczędzić energię

Szukanie rozwiązań

Wysokie ceny za prąd zmuszają samorządy do szukania rozwiązań pozwalających na obniżeniu kosztów utrzymania energetycznego budynków oraz oświetlenia ulicznego. Często projekty z sektora efektywności energetycznej realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego przy współpracy z partnerami prywatnymi. Jak wynika z dotychczasowej praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego sektor efektywności energetycznej jest jednym z sektorów, w których najczęściej wykorzystuje się formułę PPP (obok sektora sportu i turystyki oraz sektora infrastruktury drogowej). Zgodnie z „Analizą rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2018 r." w ramach sektora efektywności energetycznej wszczęto w sumie 50 postępowań PPP, co przełożyło się na 20 zawartych kontraktów.