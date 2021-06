Pandemia nie wpędziła Polaków w jeszcze większe długi

Choć pandemia uderzyła z mocą w wiele sektorów gospodarki i doprowadziła nawet do kilkudziesięcioprocentowych spadków sprzedaży, to na kondycję finansową Polaków nie miało to wielkiego wpływu. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK, przeterminowane zadłużenie wzrosło nieznacznie. Przez rok ubyło za to aż 90,3 tys. osób z przeterminowanymi należnościami i na koniec marca 2021 r. było ich ponad 2,7 mln. Spadek dotyczy głównie niesolidnych dłużników ze stosunkowo niewielkimi kwotami.

– Niepewność co do dalszego rozwoju pandemii, jak również kredyty frankowe, które wymuszały stworzenie ogromnych rezerw w bankach, zwiększyły awersję. To zjawisko spowodowało, że banki zaczęły ostrożniej podchodzić do udzielania nowych kredytów – mówi dr hab. Aneta Hryckiewicz, ekspertka w dziedzinie finansów z Akademii Leona Koźmińskiego. W efekcie od kwietnia 2020 r. można było zauważyć spadki w wielkości kredytów dla gospodarstw. – Niepewna sytuacja co do pandemii, ale przede wszystkim na rynku pracy, spowodowała, że wiele decyzji konsumpcyjnych przesunięto w czasie – dodaje.