Koronawirus: plan ratunkowy dla gmin

Rząd przygotował trzecią tarczę antykryzysową. Ma załagodzić dramatyczną sytuację finansową samorządów. Walka z pandemią mocno nadszarpnęła ich budżety. Spadły też dochody. Rząd luzuje więc zasady gospodarki budżetowej, upraszcza procedury, odwiesza terminy do wydawania niektórych decyzji administracyjnych. Miasta są rozczarowane propozycjami.

– Nasz pakiet odpowiada na postulaty samorządów zgłaszane od początku pandemii. Proponujemy rozwiązania, które pozwalają rozluźnić reguły fiskalne ws. równowagi budżetowej i limitów zadłużenia. W kalkulacji ubytków dochodów uwzględniane będą opłaty uzdrowiskowe i miejscowe, by wziąć pod uwagę specyfikę gmin turystycznych – tłumaczy Robert Nowicki, wiceminister rozwoju.

Tarcza antykryzysowa zwiększa dochody samorządu powiatowego z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 25 do 50 proc. wpływów między 1 kwietnia a 31 grudnia 2020 r., uelastycznia wydatkowanie środków z „funduszu korkowego" w 2020 r. To pieniądze od przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rząd planuje też cyfryzację procedur planistycznych i odwieszenie niektórych terminów, np. do wydawania decyzji w postępowaniach środowiskowych, wodnoprawnych i związanych z inwestycjami linii kolejowych, dróg publicznych, gospodarki wodnej etc. Będzie też możliwość jednostronnej, czasowej zmiany zadań dotychczas wykonywanych przez pracownika, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w tym prezydenta miasta na prawach powiatu.

– Tarcza daje nam większą swobodę w gospodarowaniu środkami oraz w zadłużaniu się, ale kolejne kredyty nie rozwiążą naszych problemów. Nasze przychody dramatycznie się kurczą. Już w tej chwili szacujemy, że będą niższe o co najmniej 2,6 mln zł. Nie mamy wpływów z opłaty uzdrowiskowej ani z podatku od nieruchomości. Żyjemy z turystów i kuracjuszy, a tych nie ma. Zamknięte są sanatoria, hotele, pensjonaty, a razem z nimi usługi, jak gabinety kosmetyczne, fryzjerzy etc. Za chwilę nie będziemy mieli środków na wynagrodzenie dla nauczycieli – ostrzega Jan Golba.

– Rząd zapewnia, że spełnia nasze postulaty, ale mija się z prawdą. Najlepiej pokaże to przykład: proponowane rozwiązania przewidują, że w kasie samorządowej zostanie nie 25 proc., tylko 50 proc. dochodów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, czyli m.in. z opłat dzierżawnych czy rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Tylko że musimy od tych kwot zapłacić VAT, którego nam się nie zwraca. Wcześniejsza tarcza postuluje też, by samorządy zwalniały przedsiębiorców ze wspomnianych opłat. Jakie to wsparcie? – pyta retorycznie Wójcik.