Tarcza ułatwia zapłatę podatków i rat kredytów

Przepisy tarczy antykryzysowej pozwalają na uelastycznienie zatrudnienia. I tak np. pracodawcy, którzy z powodu koronawirusa odnotowali spadek obrotów, mogą:

* ograniczyć minimalny okres nieprzerwanego odpoczynku pracownika – dobowy, z 11 do 8 godzin, i tygodniowy – z 35 do 32 godzin;

* wprowadzić system równoważnego czasu pracy, w którym możliwe jest wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin;

* stosować mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę w zakresie i przez czas uzgodniony w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi.

