Amerykańscy senatorowie podejrzani o wirusowy insider trading

Burr i jego żona sprzedali akcje warte nawet 1,7 mln dolarów w 30 transakcjach przeprowadzonych od końcówki stycznia do połowy lutego – donoszą organizacje ProPublica i Centre for Responsive Politics. Część ze sprzedanych przez nich akcji to papiery sieci hoteli. National Public Radio dotarło natomiast do nagrania wystąpienia Burra z 27 lutego 2020 r. Na spotkaniu z grupą sponsorów swojej kampanii w Waszyngtonie mówił, że epidemia koronawirusa przypomina pandemię grypy „hiszpanki" z 1918 r. Nie ma jednak żadnego dowodu na to, że Burr miał poufne informacje dotyczące pandemii na świecie. W okresie, w którym zaczął sprzedawać akcje nie było żadnego posiedzenia Senackiej Komisji ds. Wywiadu. Senator twierdzi, że gdy mówił sponsorom o niebezpieczeństwie pandemii, podobne opinie pojawiały się w mediach.

Poniżej dalsza część artykułu