Prezes PFR: Technologia przydaje się w walce z pandemią

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju podczas wirtualnej konferencji Business Insider Global Trends Festival przekonywał, że technologie mogą być bardzo przydatne w walce z pandemią, na co wskazują szybko wdrożone w ostatnich miesiącach rozwiązania we współpracy z polskimi bankami i administracją rządową.

- Powstał system, który pozwala przedsiębiorstwom – zwłaszcza małym i mikrofirmom – by mieli dostęp do natychmiastowego finansowania i dotacji, które dystrybuowaliśmy wśród 345 tys. przedsiębiorstw w zaledwie trzy miesiące. Technologia pomogła nam rozdystrybuować to finansowanie w ciągu dwóch dni. To pokazuje, jak technologia pomaga znacząco w walce także z tym kryzysem - mówił.

– Obecnie rządy powinny wspierać przedsiębiorstwa w przejściu przez kryzys spowodowany przez pandemię, ale jednocześnie ułatwiać inwestowanie, tworzyć dobre regulacje i otoczenie biznesowe, w którym gospodarka będzie odbudowywała się po pandemii, a w którymś momencie ta interwencja powinna być ograniczona, by nie zakłócać konkurencji - dodał.

