Miliarderzy stali się bogatsi w trakcie kryzysu

W ciągu sześciu miesięcy zakończonych 15 września 2020 r. majątki 643 amerykańskich miliarderów zwiększyły się o 29 proc. do 3,8 bln dolarów - mówi raport opracowany przez amerykański lewicowy think-tank Institute for Policy Studies oraz organizację Americans for Tax Fairness. Wyliczenia te są oparte m.in. na zestawieniach miliarderów opracowanych przez magazyn „Forbes”. W ciągu sześciu miesięcy pandemii Covid-19 majątki miliarderów z USA powiększyły się więc łącznie o większą kwotę niż wynosi nominalny PKB Arabii Saudyjskiej i zbliżyły się do zeszłorocznego poziomu PKB Niemiec. Pół roku wcześniej były one nieco większe od nominalnego PKB Wielkiej Brytanii.

Jeśli można mówić o największych „wygranych” pandemii, to należałoby do nich zaliczyć Jeffa Bezosa, właściciela koncernu Amazon. Jego majątek powiększył się w pół roku o 73,2 mld dol. do 186,2 mld dol. Bezos jest na pierwszym miejscu w zestawieniach miliarderów „Forbesa” i Bloomberga. To m.in. skutek tego, że akcje Amazonu zyskały w tym roku około 40 proc. Jego spółka mocno korzystała z towarzyszącego pandemii Covid-19 boomu na handel internetowy. Jego była żona MacKenzie Scott Bezos, zwiększyła w tym czasie swój majątek (w dużej części akcje Amazonu, które dostała w wyniku rozwodu) z 36 mld dol. do 59,9 mld dol.

Majątek Billa Gatesa, założyciela Microsoftu, powiększył się w ciągu sześciu miesięcy o 18,3 mld dol. do 116,3 mld dol. Inny cyfrowy potentat - Mark Zuckerberg, twórca Facebooka - powiększył w tym czasie majątek o 45,9 mld dol., do 100,6 mld dol.

Mocno wzbogacił się również Elon Musk, założyciel Tesli. Jego majątek wzrósł w pół roku o niemal 274 proc., do 92 mld dol. Pod względem procentowego przyrostu bogactwa wyprzedził go jednak Daniel Gilbert, współzałożyciel firmy Quicken Loans, udzielającej pożyczek hipotecznych. Zwiększył on swoje bogactwo w pół roku o 672 proc. do 50,2 mld dol.