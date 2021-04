Orły nadlatują. 15 nominacji dla „25 lat niewinności...”

W tym roku na liście kandydatów do Orłów znalazło się 31 filmów fabularnych, 83 dokumenty, 19 seriali. Z powodu pandemii organizatorzy przedłużyli czas kwalifikowania filmów do 28 lutego. Po raz pierwszy do rywalizacji stanęły też filmy, które z powodu pandemii trafiły od razu na platformy streamingowe. 18 kwietnia upłynął termin głosowania w pierwszej turze. Wyniki aktorzy Joanna Kulig i Bartosz Bielenia odczytali w internecie – można ich było wysłuchać na stronie Polskiej Akademii Filmowej lub na jej profilu na Facebooku.

I tak nominacje w najważniejszej kategorii najlepszego filmu dostały: „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy” Jana Holoubka, „Jak najdalej stąd” Piotra Domalewskiego, „Sala samobójcow. Hejter” Jana Komasy, „Szarlatan” Agnieszki Holland oraz „Zabij to i wyjedź z tego miasta” mariusza Wilczyńskiego. Twórcy tych filmów będą też walczyli w komplecie o Orła za reżyserię. Podobnie jak scenarzyści: Andrzej Gołda (25 lat...), Piotr Domalewski („Jak najdalej stąd”). Mateusz Pacewicz („Sala samobójców. Hejter”), Marek Epstein („Szarlatan”) i Mariusz Wilczyński (Zabij to...”)