Nie żyje wybitny reżyser Michael Apted

Był Brytyjczykiem, studiował historię i prawo na uniwersytecie Cambrigde, ale ciągnęło go kino. Zaczynał pracę w telewizji Granada. W 1980 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych.

Był znakomitym, niezmiernie wszechstronnym reżyserem. Robił filmy artystyczne i komercyjne, seriale telewizyjne, a także wspaniałe dokumenty.

Był twórcą m.in. „Córki górnika”, „Parku Gorkiego” (z Joanną Pacułą w jednej z głównych ról), zrealizowanych w Ruandzie na podstawie pamiętników amerykańskiej prymatolożki Diane Fosey „Goryli we mgle”, „Nell” (z Jodie Foster i Liamem Neesonem), „Enigmy”. Wyreżyserował jeden z filmów z serii Bondowskiej „Świat to za mało” czy „Opowieści z Narnii: Podróż wędrowca do świtu”.Współpracował z telewizjami: zaczynał tam od soap opery „Coronation Street”, potem przygotowywał wiele seriali, m.in. słynny „Rzym”. Ale też był dokumentalistą. W 1964 roku razem z Paulem Almondem spotkał się z grupą londyńskich dzieci z różnych środowisk – nakręcili wówczas film „7 Up!”. Potem Apted wracał do swoich bohaterów regularnie, co siedem lat. Tak powstała pasjonująca opowieść dokumentalna o losach ludzi, o losach pokolenia. Ostatni odcinek serii nosił tytuł „63 Up!”

Michael Apted przez wiele lat był przewodniczącym Gildii Reżyserów Amerykańskich. 10 lutego skończyłby 80 lat.