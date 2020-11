Sklep z duszą

Zbudowany został w Warszawie przy rondzie Wiatraczna w połowie lat 70. ubiegłego wieku wg projektu Józefa Zaborowskiego. Uniwersam miał „ucywilizować” życie targowe w tej prawobrzeżnej części miasta. Na trzech kondygnacjach zgromadzono wszystko, co było mieszkańcom potrzebne do życia – od megasamu z artykułami spożywczymi, poprzez stoiska przemysłowe, oddziały banku, punkt Toto-Lotka, kwiaciarnię, aż do restauracji „Astoria” z barem i salą bankietową. Można było kupić meble, pralki, naprawić zegarek u zegarmistrza, odświeżyć urodę w salonie kosmetycznym. Podobno był to jedyny na Grochowie sklep, w którym można było kupić firanki. No i tu właśnie był pierwszy w tej dzielnicy nocny sklep. Kosmiczny obiekt z połyskującej blachy otoczonych na dachu mnóstwem neonowych rurek na tamte czasy zwracał uwagę nowoczesnym stylem.

– Otwarcie było z wielką pompą – pamięta Wiesław Onaszkiewicz, pracujący w Uniwersamie od początku. – Towarów było dużo. Przyjeżdżali ludzie z okolic – wszystko można było tu dostać. Zaopatrzenie - super.

Pan Wiesław poznawał konstrukcję zanim została oddana do użytku w 1977 roku, więc wie o niej wszystko. Zajmował się konserwacją urządzeń – w filmie z dumą pokazuje solidność elementów, stanowiących konstrukcję i wyposażenie budynku, a także jego podziemia.