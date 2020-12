Mirosław Żukowski: Nie byłem na mszy

I teraz, gdy dziewczyna z podwarszawskiego Raszyna pierwszy raz od przedwojennych czasów Jadwigi Jędrzejowskiej gra w Paryżu o zwycięstwo, ja siedzę w domu na kanapie. Natychmiast przypomniałem sobie polskiego kolegę dziennikarza, nieżyjącego już Grzegorza Wasylkowskiego. Gdy okazało się, że Agnieszka Radwańska jest w finale Wimbledonu, wsiadł on w samochód i bez biletu ani akredytacji pojechał do Londynu, bo jak mi potem mówił, nie mogło go nie być na tej mszy.

Agnieszka Radwańska odniosła jeszcze wiele sukcesów, ale w wimbledońskim finale już nie zagrała. Iga Świątek za pół roku może wrócić na kort im. Philippe'a Chatriera, a ja wraz z nią, ale to już nie będzie to samo. Nigdy nie zapomnę brazylijskiego dziennikarza, który po pierwszym zwycięstwie Gustavo Kuertena w Paryżu biegł przez całe biuro prasowe do telefonu (były to czasy raczkującego internetu), krzycząc na całe gardło: „Guga zwyciężył!". Taka radość zdarza się tylko raz i tego już nie przeżyję.