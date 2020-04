Surdykowski: Pochwała głupoty

Głupota jest wszechobecna, ale nikt w jej przypadku nie przestrzega przepisowej odległości ani obowiązku dezynfekcji. Żaden zatroskany minister nie prezentuje codziennie w telewizji postępów zarazy, nie nakłada kwarantanny, nie wprowadza pakietu ochronnego. Bo po co? Głupi wyborca, to dobry wyborca; uwierzy w obietnice, odda głos byle jak i byle komu, uzyskując przy tym błogie poczucie spełnionego obowiązku. Głupota nie boli, nikt od niej nie umarł. Ale to ostatnie jest bujdą, w którą wierzą tylko głupcy. Głupie ryzykanctwo i głupia uległość. Głupie wojny i głupia polityka. Wirus głupoty kosi obfite żniwo, tylko my nie chcemy o tym wiedzieć. A zaraźliwość ma niebywałą, o czym świadczy powszechność objawów.