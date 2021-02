Biontech i Pfizer chciały dużo za szczepionki. UE powiedziała "nie"

Biontech nie chciał komentować tych doniesień. Rzeczniczka firmy nie odpowiedziała na konkretne pytania dziennikarzy dotyczące oferty, zaznaczyła tylko, że cena szczepionki „zależy od wielu czynników”. Jest to „pewien przedział dla wszystkich krajów o wyższych dochodach” – przekazała. Dodała, że do tej pory firma nie osiągnęła zysku, a jeśli takie osiągnie ze sprzedaży szczepionki, chce je zainwestować w dalszy rozwój nowej technologii.

