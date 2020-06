Fala zakupów w Hiszpanii, popyt w W. Brytanii

Drugi co do wielkości bank w Hiszpanii, BBVA podał, że w maju wydatki związane z zakupami w sklepach wzrosły o 8 proc. w tych prowincjach, które wprowadziły drugą fazę — na ogłoszone cztery — łagodzenia ograniczeń obowiązujących od marca w ramach walki z koronawirusem. W niektórych nastąpił wzrost nawet o 18 proc., podczas gdy w kwietniu transakcje z użyciem kart kredytowych zmalały o 60 proc.

Hiszpania była jednym z najbardziej dotkniętych w Europie krajów przez pandemię koronawirusa. Do 8 czerwca zachorowało 288 630 ludzi, a zmarło 27 136, gospodarka zmalała w I kwartale o 5,2 proc. PKB. Jeśli zgodnie z najbardziej pesymistyczną prognozą, w całym roku zmaleje o 13,5 proc., to trzykrotnie wzrośnie ryzyko utraty płynności przez hiszpańskie firmy, a w najbardziej dotkniętych sektorach nawet 8-krotnie — podał Instytut McKinseya. Małe i średnie firmy stanowią większą część gospodarki kraju od średniej w Europie, 47 proc. zatrudnionych pracuje w firmach do 20 ludzi, to one są najbardziej narażone na skutki kryzysu.