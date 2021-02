Jednolity kontrakt zakupu szczepionek

Przyjął z zadowoleniem zobowiązanie krajów z grupy G7 nasilenia współpracy wobec pandemii, bo to jego zdaniem pomogłoby w uruchomieniu dostaw szczepionek uboższym krajom zapóźnionymi wobec bogatszych. Ucieszyła go informacja o pojawianiu się nowych szczepionek i o staraniach Pfizera i BioNTech, by można było trzymać ich dawki w wyższej temperaturze, co usunęłoby przeszkodę w ich dostawach krajom o niskich dochodach.