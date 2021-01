Nadmorskie gminy też chcą wsparcia

Koalicja gmin nadmorskich chce wsparcia podobnego do tego, jakie od rządu dostaną gminy górskie. Rząd mówi jednak: nie.

– Wiosną 2020 r., przy pierwszym lockdownie, zjednoczyła nas wizja braku sezonu letniego – tak o początkach nieformalnej koalicji nadmorskiej, do której przystąpiło 30 gmin, opowiada Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. – Nie licząc dużych, jak Gdańsk czy Gdynia, gminy te żyją z turystyki. Brak sezonu letniego oznaczałby dla nas śmierć – dodaje. Czytaj także: Tarcze antykryzysowe tylko dla wybranych Poniżej dalsza część artykułu

Tłumaczy, że gminy nadmorskie doszły do wniosku, że głos koalicji będzie lepiej słyszalny. – I to się okazało dość skuteczne. Na nasz apel o szybsze odmrożenie turystyki odpowiedział wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Apelowały o to także organizacje branżowe. Sezon letni udało się uratować – mówi włodarz Darłowa.

Ale przyszła druga fala pandemii. I kolejne zamrożenie turystyki. I tu rząd wyszedł z programem pomocy dla gmin górskich. – A my co, od macochy? Mamy takie same problemy. Bo także zimą ludzie przyjeżdżają nad morze – mówi burmistrz Darłowa. Koalicja nadmorska wystosowała apel do rządu o rozszerzenie pomocy przewidzianej dla gmin górskich także na gminy nadmorskie. – Chcemy równego traktowania – mówi Arkadiusz Klimowicz. – Tym razem niestety odbijamy się od ściany – rozkłada ręce.