Raport: 1 proc. bogatych emituje więcej CO2 niż pół świata

10 proc. najbogatszych mieszkańców Ziemi - ok. 630 mln osób - było odpowiedzialnych za ok. 52 proc. emisji CO2 w ciągu 25 lat objętych raportem.

Do 10 proc. najbogatszych mieszkańców świata zalicza się osoby z dochodem powyżej 35 tysięcy dolarów rocznie. 1 proc. najbogatszych zarabia powyżej 100 tys. dolarów rocznie.

Gdyby emisja CO2 przez 10 proc. najbogatszych mieszkańców świata nie zmniejszyła się w ciągu 10 lat, wówczas tylko ta emisja doprowadziłaby do wzrostu średniej temperatury na Ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do ery przedindustrialnej, nawet gdyby reszta świata zmniejszyła emisję CO 2 do zera - twierdzą autorzy raportu.