Młodzi aktywiści podszywają się pod wiceministra Artura Sobonia

„Ostatnia kopalnia zamknie się w 2049 roku - na pewno przekroczymy punkty krytyczne. Dzięki temu nie będzie sprawiedliwości ani dla górników, ani dla nikogo innego. Ja raczej też nie będę już wtedy w rządzie” - można przeczytać w wymyślonym komunikacie, który widnieje obok wizerunku wiceministra Artura Sobonia.

„Tak naprawdę to my - Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Przejęliśmy stronę Artura Sobonia, bo jego słowa stoją w całkowitej sprzeczności do jego działań i tego, o co apelowaliśmy na strajku 25 września” - dodali aktywiści na stronie internetowej, która podszywa się pod witrynę polityka.

25 września na ulicach wielu miast w Polsce, pod hasłem sprawiedliwości klimatycznej, protestowali aktywiści Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Domagali się oni od rządzących realizacji polityki na rzecz ochrony środowiska.