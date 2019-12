Sekretarz generalny ONZ: Jeśli nic się nie zmieni, czeka nas zagłada

- Jeśli nadal będziemy zachowywać się, tak jak teraz, czeka nas zagłada - ostrzegł.

Gutteres na konferencji w Madrycie, gdzie trwa szczyt klimatyczny, wyraził nadzieję, że w piątek uczestnicy szczytu wyślą sygnał, iż są gotowi przyjąć bardziej ambitne plany klimatyczne w 2020 roku, który uważany jest za kluczowy jeśli chodzi o realizację zobowiązań tzw. porozumienia paryskiego, którego celem jest zatrzymanie tempa wzrostu średniej temperatury na świecie.

Naukowcy uważają, że obecne zobowiązania przyjęte przez rządy w kwestii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych nie wystarczą, by ustabilizować klimat na Ziemi.

- Historia nie może zaakceptować tego, że moje pokolenie zdradza nasze dzieci i wnuki - powiedział Guterres.

Sekretarz generalny ONZ z zadowoleniem przyjął przygotowywanie przez UE "Europejskiego zielonego ładu" - planu, przewidującego transformację europejskiej gospodarki tak, by była ona niskoemisyjna.

Szczegóły planu są przedstawiane w środę w Brukseli.

- Zawsze jest ważne, by ktoś zaczął - powiedział Guterres. - Jeśli Europa to zrobi, będzie to bardzo ważny wkład w to, aby inni rozważyli podobne zobowiązanie. Jeśli nikt nie zacznie, nie będzie żadnych szans - podsumował.