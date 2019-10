Thunberg żartuje: Kończę z klimatyczną sprawą. Teraz czas na death metal

W tle fragmentów z głośnego przemówienia Thunberg, 16-letniej aktywistki, domagającej się od polityków bardziej zdecydowanych działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, słychać ostre gitarowe akordy i perkusję.

I have moved on from this climate thing... From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77