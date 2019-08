Żaglowiec na tropie plastiku w morzu

Aż 94 proc. plastiku zawartego w próbkach wody pobieranych w oceanach to drobiny o średnicy mniejszej niż 2,5 milimetra. Powstają z większych przedmiotów, takich jak butelki, torby, talerzyki itp., które podlegają rozdrobnieniu pod działaniem słonej wody, promieni słonecznych i mechanicznej siły fal.

– Chcemy wiedzieć, co skąd i w jakiej ilości spływa rzekami do morza. Na razie nie da się oczyścić oceanów z plastiku bez niszczenia bioróżnorodności, dlatego trzeba zatrzymywać śmieci już na lądzie. Trzeba zredukować zużycie plastiku, na przykład wracając do zwrotnych opakowań szklanych – podkreśla Romain Trouble, dyrektor Fondation Tara Oceans.