Krucha szansa na kompromis

Nasi rozmówcy wskazują, że proponowany projekt nowelizacji kodeksu wykracza poza wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., ale też może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Nie tylko narusza ciągłość unormowań k.p.a, lecz wprowadza rozwiązania sprzeczne z Konstytucją RP poprzez naruszenie „zasad dotyczących ochrony praworządności, poszanowania prawa własności oraz prawa do sądu". Z opinii przekazanej do Senatu przez PTZ wynika, że przyjęcie nowych przepisów będzie oznaczało umorzenie wszystkich toczących się postępowań administracyjnych dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych wydanych w całym okresie PRL, „z równoległym zamknięciem drogi cywilnej (sądowej) dochodzenia roszczeń przez bezprawnie wywłaszczonych obywateli". Z kolei w odniesieniu do postępowań toczących się obecnie niemożliwym stanie się stwierdzenie nieważności jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub postanowienia wydanych przed połową 2011 roku, jak również uzyskanie orzeczenia o jej wydaniu z naruszeniem prawa, jeśli kontrolowana decyzja została wydana do połowy 1991 r.