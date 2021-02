Czy kolejne sankcje przeciwko dyktatorom mają jeszcze sens

Korespondencja z Nowego Jorku

– Apelujemy do Moskwy, aby natychmiast uwolniła pana Nawalnego, jak również setki innych obywateli niesłusznie uwięzionych w ostatnich tygodniach za korzystanie ze swoich praw, w tym do wypowiedzi i pokojowego gromadzenia się – oznajmił we wtorek sekretarz stanu Antony Blinken.