Japonia: Chiny rozbudowują armię, nie znamy ich intencji PAP/EPA

Minister obrony Japonii, Nobuo Kishi, występując na forum podkomisji Parlamentu Europejskiego ds. bezpieczeństwa i obrony stwierdził, że "intencje militarne Chin nie są jasne", a "gwałtowna ekspansja chińskich sił zbrojnych" jest powodem do poważnych obaw. Jak mówił są to okoliczności, w których USA, Europa i kraje Azji, muszą połączyć siły, by przeciwstawić się Pekinowi.