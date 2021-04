Czechy wydalają 60 pracowników rosyjskiej ambasady

Premier Czech Andrej Babiš powiedział, że prezydent Miloš Zeman zgadza się z podejmowanymi krokami.



Kulhánek ogłosił, że liczba dyplomatów w rosyjskiej ambasadzie ma odpowiadać liczbie przedstawicieli Czech w Moskwie. Rosjanie mają czas na opuszczenie kraju do 11 maja.

Rosja zapowiedziała dziś, że podejmie działania odwetowe w przypadku podjęcia jakichkolwiek kolejnych kroków przez Czechy wymierzonych w rosyjskich dyplomatów.

Rosja w niedzielę nakazała opuszczenie kraju 20 czeskim dyplomatom, po tym jak Praga w piątek nakazała opuszczenie 18 rosyjskim dyplomatom Czech.

21 kwietnia Czechy zażądały od Rosji, by ta pozwoliła wydalonym czeskim dyplomatom na powrót do Moskwy do czwartku - w innym przypadku z Czech mają być wydaleni kolejni rosyjscy dyplomaci.

To najpoważniejszy spór dyplomatyczny między Rosją a Czechami od czasu upadku ZSRR, którego sukcesorem jest Federacja Rosyjska.