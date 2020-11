Waszczykowski: Weto ws. budżetu UE? Krzywda nam się nie stanie

- Nowe sposoby zarządzania mają dać hegemonię największym państwom i instytucjom europejskim, panowanie nad pozostałymi krajami oraz decydowanie o ich wewnętrznych sprawach. (…) Fundusze europejskie nie są nagrodą za konkretne funkcjonowanie państwa, a rekompensatą. To czysto ekonomiczny układ za to, że otworzyliśmy nasze gospodarki na gospodarki zachodnie - uważa były szef MSZ.

Polska obawia się, że ten drugi warunek pozwoli Komisji Europejskiej na arbitralne karanie naszego kraju. Zgodnie z przyjętą procedurą wniosek KE o wstrzymanie wypłaty środków miałby być zatwierdzany w Radzie UE przez kwalifikowaną większość państw (przynajmniej 15 krajów zamieszkałych przez 65 proc. ludności UE), przez co Polska nie mogłaby go zablokować.

- Nie odbudowywaliśmy Polski na podstawie europejskich dotacji. One stanowią mniej niż 1,5 procent PKB rocznie. To istotny zastrzyk, ale nie są to fundusze, które zbudowały Polskę. Chcemy je w dalszym ciągu otrzymywać, ale to broń obosieczna. Zachód straciłby na tym. (…) Jeśli zawetujemy budżet, nie powstanie budżet na odbudowę Europy (trzeba go będzie negocjować ponownie), a normalny budżet unijny na lata 2021-2027 wejdzie w życie jako prowizorium. Żadna krzywda nam się nie stanie, bo budżet europejski będzie funkcjonował - ocenił Waszczykowski.

Pytany o połączenie unijnych środków z praworządnością, Waszczykowski odpowiedział: W czasie wizyty premiera Mateusza Morawieckiego na Litwie tamtejszy szef rządu przyznał, że nie zgadza się z piętnowaniem Polski. (…) Nie jestem przekonany, czy Węgrzy i Bułgarzy przyłączyliby się do piętnowania. Taki mechanizm praworządności, tak szeroko rozumiany, raczej nie byłby zaakceptowany również przez takie państwa, jak Włochy, Hiszpania czy Grecja, ponieważ one wolą luźniejsze formy zarządzania funduszami, sprawami europejskimi niż Niemcy czy Francuzi.