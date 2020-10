Grecja i Cypr chcą większej presji UE na Turcję

Dwa tygodnie po ostatnim szczycie, na którym omawiano kwestię ewentualnych sankcji gospodarczych wobec Turcji, UE nie zdołała skłonić Ankary do powstrzymania prac badawczych na spornych wodach Morza Śródziemnego.

Francja i Niemcy oświadczyły wcześniej, że Turcja ma tylko "tygodnie" na zmianę swojego stanowiska, by powstrzymać to, co Berlin i Paryż określa mianem prowokacji, ale nie zdecydowały się na postawienie Ankarze ostrego ultimatum.

2 października UE zdecydowała dać Turcji czas do końca grudnia przed rozważeniem sankcji gospodarczych. Niemcy chcą dialogu z Turcją ze względu na bliskie relacje handlowe UE i Turcji.

- Będzie próba wysłania silnego ostrzeżenia (Turcji) - zapowiada teraz unijny dyplomata.